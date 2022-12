Mafia nigériane à Zurich : Des élus exigent des mesures contre le groupe «Black Axe»

Une récente recherche révèle que la mafia nigériane a de plus en plus d’importance en Suisse. Le groupe «Black Axe» ne cesse en effet de croître et serait impliqué dans la traite d’êtres humains, la prostitution forcée, les arnaques à l’amour et le blanchiment d’argent. Et ce en grande partie sans être inquiété par la justice suisse.