Des politiciens favorables à la vente de chars Leopard

Pour une exception ukrainienne

Mardi, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a annoncé vouloir autoriser la réexportation de matériel de guerre vers l’Ukraine. «Les déclarations de non-réexportation doivent pouvoir être abrogées en cas de violation de l’interdiction internationale du recours à la force, et spécifiquement dans le cas de la guerre russo-ukrainienne», a-t-elle notamment déclaré.

Une proposition qui semble soutenue par la population. Un sondage représentatif de l’institut Sotomo montre que 55% des personnes interrogées répondent «oui» ou «plutôt oui» quand on leur demande si la Confédération doit autoriser d’autres pays à transmettre à l’Ukraine des armes de fabrication suisse et 40% sont contre, rapporte la «NZZ am Sonntag».