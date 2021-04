Des parlementaires montent au front

«Il est important que la Suisse augmente sa capacité de vaccination», estime Philipp Matthias Bregy, conseiller national du Centre et avocat. Le parlementaire haut-valaisan plaide plus largement pour une accélération des vaccinations de «peu importe le fabriquant».

Christian Wasserfallen, conseiller national PLR, abonde et ajoute que «plus il y a de vaccins à disposition plus vite nous pourrons retourner à la normalité». Le Bernois souhaite que le vaccin soit disponible au plus vite dès la validation de sa sûreté et de son efficacité.