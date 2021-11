Après le oui à la loi Covid – Des politiciens plaident pour l’introduction de la règle des «2G»

Les Suisses sont 62% à avoir soutenu la loi Covid , dimanche, contre 60,2% lors de la première votation. Un score qui incite certains parlementaires à envisager d’autres options de lutte contre la pandémie, comme notamment l’introduction de la règle des 2G en Suisse. Celle-ci consisterait à délivrer le pass sanitaire uniquement aux personnes vaccinées ou guéries. Un test ne donnerait plus accès au certificat Covid.

«J’en suis arrivé au point où je dois dire: il faut sérieusement envisager les 2G dans certains domaines de la vie», estime ainsi le conseiller national Matthias Jauslin (PLR/AG). Selon lui, seul un taux de vaccination plus élevé permet de sortir de la pandémie. «La règle des 2G pourrait être une mesure permettant d’atteindre cet objectif», affirme-t-il. Et d’ajouter: «Je voudrais inciter les personnes non-vaccinées à faire un geste pour notre société et notre système de santé.»