Des politiques suisses exigent des mesures contre le Hamas

Le conseiller national Benjamin Fischer (UDC/ZH) demande que la Suisse cesse ses versements aux œuvres d’entraide palestiniennes. «Il est intolérable que nous, en tant qu’État neutre, financions un régime de terreur et des agresseurs», a-t-il déclaré après l’ attaque surprise du Hamas contre Israël, ce week-end. Il veut déposer une intervention en ce sens au Conseil national en décembre.

Mais le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH) met en garde avec insistance contre le fait de mettre tous les Palestiniens dans le même sac: «Dans la région, la Suisse ne fait que soutenir les efforts visant à promouvoir le dialogue. Il faut développer cela et non pas le réduire.» En outre, toutes les évaluations du Département des affaires étrangères montreraient clairement que la Suisse ne soutient aucune organisation à laquelle on pourrait reprocher une proximité avec des terroristes.