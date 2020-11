Les récents attentats en Europe font dire à certains que le pays serait plus sûr si les citoyens helvétiques étaient armés (photo prétexte).

Comme le rapporte le «Tages-Anzeiger» , certains politiciens de droite exigent ainsi que les citoyens suisses aient plus facilement accès aux armes pour se défendre. C’est notamment le cas du libéral-radical Nicolas Rimoldi, qui a fait part de son opinion sur Twitter: «Les citoyens libres doivent être autorisés à se défendre et à défendre leurs proches contre les terroristes: pour une légalisation du port d’armes tout de suite!»

Selon Nicolas Rimoldi, les recommandations de l'Office fédéral de la police (FedPol) ne suffisent plus. En cas de tentative d’assassinat, cette dernière estime qu’il convient d’appliquer les conseils suivants: «Fuyez, cachez-vous, alertez». Pour ce membre du conseil d'administration de l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), les citoyens helvétiques devraient pouvoir porter des armes, en remplissant certaines conditions: avoir passé une évaluation psychique et un test pratique.