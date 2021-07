Suisse - Des politiciens veulent punir le cyberharcèlement

La répression n’est pas suffisante

Dans son postulat, la Commission des affaires juridiques ajoute que la seule répression n’est pas suffisante. «L’objectif est de s’inscrire dans une approche plus globale. Si l’on veut lutter efficacement contre ce type de comportement, la sensibilisation du public ainsi que la prévention doivent être également au cœur de l’action publique», précise Christian Dandrès. Une nécessité également mise en avant par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe: «Pour combattre efficacement le harcèlement, il est nécessaire de mettre à mal certaines idées reçues grâce à des campagnes de sensibilisation et à des activités de prévention auprès du grand public et de groupes spécifiques. Ce phénomène conduit à toujours plus de violence et ses dangers ne doivent pas être sous-estimés.»