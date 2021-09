Suisse - Des polluants retrouvés dans de nombreux masques

Le port du masque est obligatoire dans les transports publics tout comme dans la majorité des espaces intérieurs. Or selon de récentes analyses du magazine alémanique «K-Tipp», ces dispositifs de sécurité pourraient être dangereux pour la santé. Vingt masques ont été testés en laboratoire et tous contenaient des polluants. En les portant, ces polluants sont inhalés sous forme de gaz. Ce qui pourrait provoquer des maux de tête, des étourdissements ou des irritations de la peau et des voies respiratoires. Parmi les dispositifs testés, les masques FFP2 contenaient le plus grand nombre de polluants. Ceux achetés dans les distributeurs Selecta étaient le moins pollués.