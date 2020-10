Législation : Des Polonaises manifestent par milliers pour le droit à l'avortement

Un nouveau durcissement de la loi sur l’avortement en Pologne a incité des milliers personnes à protester ce vendredi à travers le pays.

Des milliers de Polonaises et Polonais ont manifesté vendredi soir dans différentes villes à travers le pays, bravant la pandémie de coronavirus. Ils protestaient contre un nouveau durcissement de la loi sur l’avortement, déjà parmi les plus restrictives de l’UE.

Jeudi, le Tribunal constitutionnel a proscrit l’IVG en cas de malformation grave du foetus, une décision a priori définitive, pourtant contestée par l’opposition libérale et des organisations de défense des droits des femmes dans ce pays considéré comme profondément ancré dans la tradition catholique.

«C’est la guerre», «Sadiques, on vient vous chercher», proclamaient les appels à manifester et les pancartes brandies par les manifestants. «La décision d’hier, c’est l’interdiction totale de l’avortement en Pologne, car 98% des IVG légales en Pologne concernent les malformations du foetus», a indiqué Krystyna Kacpura, directrice de la Fédération pour les femmes et le planning familial.