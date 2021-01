Belgique : Des pompes en pleine audience pour prouver son innocence

Un habitant de Gand, poursuivi pour avoir frappé au visage un conducteur, avait à cœur de prouver son innocence devant le tribunal ce lundi matin. Ce qu’il a fait d’une manière pour le moins originale.

Les faits remontent à mai 2018. Selon la victime, l’accusé, un Gantois, serait sorti de sa voiture à un feu rouge et se serait montré agressif, comme le relate le quotidien belge Het Laatste Nieuws . Au terme de l’altercation, la victime dit avoir reçu un coup de poing au visage. Le Ministère public a exigé des travaux d’intérêt général et une amende de 400 euros pour cette infraction, qui reste à déterminer.

Doigt d’honneur

L’accusé et son avocat ont, pour leur part, présenté une version différente des faits et réclament l’acquittement. Selon eux, la victime conduisait à 50 km/h sur une avenue gantoise où la vitesse est limitée à 90 km/h. «Je voulais dépasser la voiture et à ce moment, le conducteur m’a fait un doigt d’honneur. Je pensais que c’était mon collègue qui plaisantait. Mais, quand je suis sorti, j’ai vu que c’était quelqu’un d’autre», a témoigné l’accusé. Surpris, ce dernier a demandé au conducteur pourquoi il avait fait ce geste. Et de poursuivre: «Ensuite, j’ai reçu un coup de poing au visage. Je me suis seulement défendu. Si je l’avais vraiment frappé, il aurait été mal en point.»