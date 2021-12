Canton de Berne : Des pompiers commettent un acte illégal

Pour montrer qu’ils sont prêts à intervenir, les pompiers de Konolfingen ont traversé le village avec les sirènes et les gyrophares allumés. Sans urgence, cette action est punissable.

Vendredi vers 16 h 00, Le village de Konolfingen a été traversé par une dizaine de véhicules de pompiers, gyrophares et sirènes allumés. Et pourtant… aucune urgence n’avait été signalée. Les sapeurs-pompiers du village ont voulu rappeler aux habitants qu’ils existaient encore et qu’ils étaient prêts pour les interventions, comme l’explique le commandant Andreas Fähndrich dans les colonnes de la «Berner Zeitung».