France : Des pompiers réclament du carburant pour rejoindre leurs casernes

Alors que de nombreuses stations essence françaises font face à des pénuries, et même si les pompiers bénéficient d’un statut prioritaire, cette distinction ne s’étend pas aux individus en particulier.

Confrontés aux pénuries de carburants , des pompiers du département français du Rhône ont demandé à leur direction des mesures leur permettant d’acheter du carburant pour rejoindre leurs casernes et assurer «la continuité du service».

«Lors des jours de grève durant lesquels les distributeurs de carburant sont pris pour cible, les agents (...) se voient en difficulté pour faire le plein de carburant de leurs véhicules personnels, afin de se rendre sur leur lieu de travail», écrit le syndicat Sud Solidaires des sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône (SDMIS) dans un courrier adressé à sa direction. Aussi, le syndicat réclame que celle-ci «prévoie la mise en place d’un dispositif d’approvisionnement de carburant, afin de garantir une réponse opérationnelle au sein du SDMIS», poursuit ce courrier daté du 8 octobre, transmis à l’AFP.

Véhicules prioritaires

De nombreuses stations-services françaises connaissent depuis plusieurs jours des ruptures d’approvisionnement du fait de grèves dans des raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. Un mouvement social destiné à demander des hausses salariales, sur fond d’inflation et de profits records pour les groupes pétroliers.