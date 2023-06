Des portes ouvertes à la ferme pour rapprocher ville et campagne

Placée sous l’égide de l’USP, la Journée portes ouverte à la ferme est un projet de la campagne «Paysannes & paysans suisses. Pour vous». Pour la faîtière agricole, cette manifestation est «une véritable aubaine, étant donné que plus de 75% de la population habite en ville et dans les agglomérations».

«Nombre de consommateurs n’ont que peu, voire aucun contact avec le monde agricole et ne connaissent donc guère les diverses prestations que fournissent les familles paysannes», poursuit l’USP. La Journée portes ouvertes contribue ainsi à rapprocher ville et campagne, à promouvoir la compréhension mutuelle et la confiance dans les produits indigènes et leur production, ainsi qu’à ouvrir le dialogue.