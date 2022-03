Suisse – Des poulets soignés avec des antibiotiques de réserve

Liste noire

Depuis 2016, les antibiotiques qui contiennent des substances actives dites critiques sont sur liste noire, rappelle la «SonntagsZeitung», car ils représentent souvent la dernière chance en cas d’infection. Et tandis que les autorités connaissent depuis plusieurs années ce problème, les spécialistes remarquent que de plus en plus de personnes ou d’animaux sont atteints de bactéries contre lesquelles les antibiotiques classiques n’ont plus d’effets, car ces dernières sont devenues plus résistantes.