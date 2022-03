Guerre en Ukraine : Des pourparlers russo-ukrainiens s’ouvrent à Istanbul

De nouvelles tractations débutent mardi à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, tandis que Kiev affirme résister aux assauts russes sur de grandes villes et même avoir repris du terrain.

Un des points importants des négociations porte sur «les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre État», a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky à des médias russes. Ce point «est étudié en profondeur» mais il rendra nécessaires un référendum et des garanties de sécurité, a-t-il prévenu, accusant son homologue russe Vladimir Poutine et son entourage de faire «traîner les choses».