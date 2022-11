petit-saconnex (Ge) : Des préfabriqués accueilleront bientôt des élèves

Pour parer à l’augmentation de 16% du nombre d’écoliers sur ces dix dernières années, des espaces modulables sont installés sur plusieurs sites de la Ville de Genève. Ce lundi, c’était au tour de l’école de Trembley (Petit-Saconnex) après l’école des Allières (Eaux-Vives) en octobre. Douze locaux pour l’enseignement et le parascolaire et un réfectoire ont été livrés ce 14 novembre, à proximité de l’établissement scolaire. Les travaux d’assemblage des préfabriqués devraient durer quatre semaines. A terme, ils seront végétalisés et équipés de panneaux photovoltaïques. Élèves et professeurs prendront possession des lieux à la fin du premier trimestre de 2023. En attendant, la bibliothèque qui garde également sa fonction d’origine et le parascolaire ont été aménagés pour recevoir les enfants.