Chanson : Des premières notes prometteuses pour l’Ukraine à l’Eurovision

Samedi soir, la finale de l’Eurovision a lieu en Italie, à Turin. Parmi les grands favoris figure le groupe ukrainien Kalush Orchestra. Les chances suisses reposent sur les épaules de l’Appenzellois Marius Bear.

À six sur scène, les membres du groupe ukrainien Kalush Orchestra, tous en âge de combattre, bénéficient d’une dispense provisoire délivrée par leur gouvernement. Mais ils devront rentrer chez eux pour prendre les armes dès la fin du concours.

À l’Eurovision, les notes montent avant la grande finale de ce samedi soir, en Italie: des loups de Norvège aux favoris ukrainiens, le grand concours de la chanson devrait battre de nouveaux records de décibels. Comme chaque année ou presque, depuis 1956, les candidats hauts en couleur et forts en voix se produiront en direct devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Aussi pimpante, bruyante, kitsch et populaire qu’à l’ordinaire, cette 66e édition se tient au Pala olimpico de Turin.

Parmi les ébouriffants prétendants au titre de pape de la pop cathodique, les Norvégiens Subwoolfer interprètent «Give that wlf a banana» («Donne une banane à ce loup»), vêtus de masques de canidés munis de longs crocs blancs. La Serbe Konstrakta, elle, se lave littéralement les mains dans une bassine en ironisant sur «les beaux cheveux de Meghan Markle», l’épouse américaine du prince britannique Harry. Ça, c’est pour la mise en bouche décalée. Pour la Suisse, Marius Bear s’est qualifié mardi soir, son titre «Boys Do Cry» ayant convaincu le jury et le public.