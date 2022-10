Shapes Festival: premiers DJ pour danser à Leysin

Shapes Festival : Des premiers noms pour faire danser Leysin

On retrouve notamment parmi les premiers artistes annoncés Marcellus Pittman. «Cette légende de Détroit est le créateur d'un répertoire musical dont beaucoup seraient jaloux. Disco, futur-beats, hip-hop et house sont les principaux ingrédients qui transforment le dancefloor en une expérience soul et énergique. Il est considéré comme un des meilleurs DJ de sa génération et il a été une énorme influence dans la définition du son de Détroit», indique le festival. On notera aussi les présences de Melé «artiste au dynamisme exceptionnel et producteur vénéré», Ahadadream «un des leaders du nouveau son clubbing underground», Mount Liberation Unlimited «qui défend une nouvelle vague funk et soul qui remet les danseurs au centre de l'attention» ou encore LB aka LABAT, jeune Lyonnais qui ne jure que par la technologie analogique lors de ses live.