Des pressions pour ne pas rembourser les vols annulés

Rédiger un nouveau commentaire

Tintin 04.05.2020 à 06:41

L'excuse du COVID à sens unique. Tout le monde en profite pour justifier des retards, non remboursements et autres. Par contre, les impôts, taxes et autre joyeusetés sont ponctuelles et non négociables, même en l'absence de revenus. Bref, les lois sont écrites par ceux qui ne les respectent pas. Rien de neuf sous le soleil.