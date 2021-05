Allemagne : Des prêtres affichent leur soutien au mariage homosexuel

Des prêtres catholiques ont lancé lundi une vaste action en Allemagne visant à bénir le mariage de couples homosexuels, auquel le Vatican a récemment réaffirmé sa stricte opposition.

Plus de 100 églises dans le pays organisent des cérémonies de mariages ouvertes «à tous ceux qui s’aiment», homosexuels, lesbiennes ou hétérosexuels, se joignant ainsi à l’initiative «l’amour l’emporte» lancée par des prêtres, diacres et volontaires.

«Nous élevons notre voix et disons: nous continuerons à soutenir ceux qui s’engagent dans une vie commune et à bénir leur union», soulignent les organisateurs sur internet.

Appel à la désobéissance

2600 prêtres, ainsi que de nombreux théologiens et laïcs ont signé en mars une pétition contestant cette ligne, alors même que l’Église catholique travaille à une réforme dans le cadre d’un synode axé sur les thèmes sensibles du célibat, des prêtres mariés, et d’une place plus grande réservée aux laïcs et aux femmes.