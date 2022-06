VAUD: Des preuves illicites torpillent le procès d’un clan de dealers

C’est presque une PME familiale qui aurait dû être jugée depuis lundi. Entre 2014 et fin avril 2018, ce clan de Kosovars installé dans la région de Vevey s’est livré à un vaste trafic de drogue portant sur plusieurs centaines de kilos de cannabis et, pour certains d’entre eux, quelques kilos de cocaïne.

Chef du réseau, le père se chargeait de l’acquisition des stupéfiants en Espagne et en Albanie et en gérait l’acheminement. La mère et sa fille s’occupaient de planquer les stupéfiants du réseau dont les deux fils étaient les grossistes et le beau-fils l’un des vendeurs attitrés. Les six membres de la famille ont comparu lundi à Renens. Mais pas pour longtemps: prévu sur trois jours, le procès a été reporté en septembre en raison de preuves obtenues de manière illicite.