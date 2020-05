Fribourg

Des primes pour dire merci aux soignants

Dix députés de droite demandent au Conseil d'État de verser des primes allant de 500 francs à 1000 francs à son personnel en première et deuxième ligne.

Ils sont au front depuis le mois de mars, au péril de leur santé et de leur vie. «Un engagement extraordinaire et de haute qualité est demandé à tout le personnel soignant (urgentistes, médecins, infirmiers, aides-soignants, personnel de nettoyage) en première ligne de ce combat contre la maladie. D'autres corps de métiers, tels que les agents de sécurité, participent aussi activement, en deuxième ligne, à lutter contre le Covid-19», écrivent dix députés fribourgeois, de l'UDC, du PLR et du PDC, dans un mandat déposé vendredi.