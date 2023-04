Jura: primes pour fonctionnaires détenteurs d’un abo général

Les places de parc deviendront payantes pour rendre les transports publics plus attractifs.

L’objectif est d’inciter les collaborateurs à privilégier d’autres modes de déplacement que la voiture individuelle, en proposant un éventail de mesures favorisant la mobilité douce et l’usage des transports publics dans les déplacements pendulaires et professionnels. Le gouvernement jurassien vient en effet de mettre en place un plan de mobilité pour les quelque 1700 employés de la fonction publique. Il entrera en vigueur le 1er juin. La démarche doit contribuer à la lutte contre le changement climatique, à la transition énergétique et l’utilisation rationnelle du sol.