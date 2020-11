Dans leur appel à l’aide, dévoilé par The Guardian, ils dénoncent un régime répressif et d’épouvantables conditions d’incarcération. «Le Bahreïn que je décris ne reflète probablement pas votre expérience dans le pays, écrit Ali Al Hajee. Désespéré de nettoyer son image internationale, le gouvernement bahreïni fait tout son possible pour garder les patrons du Grand Prix à l’abri des réalités de leur régime répressif. Pour de nombreux Bahreïnis, le glamour du Grand Prix s’est longtemps dissipé, laissant derrière lui un rappel annuel de notre lutte. C’est pourquoi je risque des représailles en vous écrivant aujourd’hui depuis la prison.»

Lewis Hamilton, lui, n’a pas tardé à réagir. S’il a indiqué qu’il examinerait le contenu des lettres en question dans les prochains jours, il ne s’est pas caché en admettant que la Formule 1 devait «faire plus» sur ce sujet. «La question des droits de l’Homme dans tant d’endroits où nous allons est un problème constant et massif, a-t-il dit. C'est très, très important. Cette année a montré à quel point il est important non seulement pour nous en tant que sport, mais aussi pour tous les sports du monde entier d’utiliser la plateforme dont ils disposent et de pousser au changement. Nous sommes l’un des seuls à aller dans autant de pays différents. En tant que sport, nous devons faire plus. Nous avons fait un pas dans cette direction, mais nous pouvons toujours faire plus. Il y a des étapes mises en place pour les endroits où nous allons. Mais il est important de s’assurer qu’elles sont mises en œuvre de la bonne manière et il ne s’agit pas simplement de dire que nous allons faire quelque chose, que nous voyons effectivement des mesures prises. Cela va nous demander un peu de travail en arrière-plan.»