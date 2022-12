Genève: Des prisonniers redonnent vie à de vieux meubles

Une malle transformée en table basse, un vélo en horloge murale ou encore des snowboards en banc. Voilà quelques exemples d’objets métamorphosés en prison. Depuis lundi, ces pièces sont en vente à la boutique Renfile du Centre social protestant (CSP), à Plan-les-Ouates (GE). Cette seconde jeunesse a été rendue possible grâce à un «partenariat novateur» et «peu banal» entre le CSP et l’Office cantonal de la détention (OCD). Une collaboration lancée cette année sous le nom «Cellules grises». Si ce jeu de mots a questionné au départ, il illustre bien «l’intelligence qui s’est développée à travers cette initiative», confie Alain Boll, directeur du CSP. «Ce projet a fait rentrer la créativité dans nos prisons. Pour les détenus, c’est très valorisant de savoir que leurs créations seront vendues à l’extérieur», confie Raoul Schrumpf, directeur stratégique de l’OCD.