Genève

Les Kurdes de Suisse manifestent pour plus de justice

Une petite centaine de manifestants ont défilé dans les rues de la Cité de Calvin pour exiger notamment le retrait des forces turques du nord-est de la Syrie.

Près de 80 personnes ont protesté ce vendredi à Genève pour dénoncer le Traité de Lausanne conclu le 24 juillet 1923. Cet accord considéré comme «injuste et abominable» par les Kurdes a empêché l'instauration d'un Kurdistan unifié et indépendant.

Organisé par le Centre Société Démocratique Kurde de Genève, ce rassemblement a dénoncé les campagnes d'assimilation des quatre Etats qui se sont partagé le Kurdistan, soit la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Le peuple kurde a été exposé «aux plus atroces schémas d'assujettissement et aux opérations génocidaires», ajoute le Centre.