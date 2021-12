Présidentielle française : Des pro-Zemmour visés par une plainte pour injure envers Marine Le Pen

En France, des supporters d’Éric Zemmour s’en sont pris, par écrit dans le givre, sur une voiture, à Marine Le Pen. Dont l’officier de sécurité a déposé une plainte pour «injure non publique».

La police française a ouvert une enquête après la découverte, jeudi, d’une injure visant Marine Le Pen et d’un message pro-Zemmour «Z 2022», tracés dans le givre sur une voiture, devant le domicile de la candidate à la présidentielle, dans les Yvelines, a indiqué, vendredi, le Parquet de Versailles.

Une plainte contre X pour injure non publique a été déposée, vendredi, en fin de matinée, par l’officier de sécurité de Marine Le Pen, a indiqué le Parquet. Celui-ci avait auparavant confirmé l’ouverture d’une «procédure du chef d’injure non publique» à l’initiative de la police. La notion de «dégradation du domicile» n’avait pas été constatée.

Une écologiste et trois Insoumis aussi

De son côté, la finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau avait annoncé, mercredi, avoir déposé une plainte contre X après des dégradations, dans la nuit de mardi à mercredi, de la façade et la porte d’entrée de son logement, par des autocollants à l’effigie du candidat d’extrême droite É ric Zemmour.

Le député de la France insoumise Adrien Quatennens avait fait état, le même jour, de dégradations sur sa permanence, contre laquelle ont été apposés des autocollants à l’effigie du polémiste. «Derrière les images policées d’un Zemmour au coin de la cheminée, ses partisans mettent des grands pains dans la figure de militants pacifiques, menacent de mort des élus de la République, dégradent des permanences parlementaires. Chaque jour un peu plus. Stop!» a tweeté le parlementaire.

Pour sa part, Éric Zemmour avait «condamné», mercredi soir, une vidéo dans laquelle deux individus, se revendiquant de ses sympathisants, s’entraînaient au tir et imaginaient notamment prendre pour cible Emmanuel Macron et des élus Insoumis, et pour laquelle une enquête a également été ouverte.