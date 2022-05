Guerre en Ukraine : Des proches de combattants d’Azovstal appellent à l’aide Xi Jinping

Depuis des jours, les familles et certains combattants de l’aciérie de Marioupol enchaînent les appels au secours. Après la Turquie ou les États-Unis, c’est maintenant l’appui de la Chine qui est sollicité.

«Nous appelons le président chinois Xi Jinping à faire preuve d’une grande sagesse orientale et à œuvrer pour sauver les défenseurs de Marioupol», a imploré l’épouse d’un combattant ukrainien d’Azovstal.

«Il y a dans le monde une personne à laquelle Poutine aurait du mal à dire non. Nous sommes confiants que la Chine, forte et noble, peut prendre des décisions difficiles pour une bonne cause», a lancé, lors d’une conférence de presse à Kiev, Natalia Zarytska, l’épouse d’un combattant. «Nous appelons son excellence, le président chinois Xi Jinping, à faire preuve d’une grande sagesse orientale et à œuvrer pour sauver les défenseurs de Marioupol», a-t-elle ajouté, dans une salle où avait été accroché un portrait du dirigeant chinois.