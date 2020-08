Des produits de beauté qui respectent la peau et l'environnement

Les cosmétiques naturels sont meilleurs pour l'environnement, ne sont pas testés sur les animaux et sont même moins chers que la plupart des produits de beauté du commerce.

L'huile d'olive rend les ongles plus forts et plus résistants. Faites tremper vos ongles dans de l'huile d'olive pendant cinq minutes.

Le plus grand marché mondial de cosmétiques se trouve en Europe et selon le site Statista, des ventes de plus de 110 millions de francs suisses sont attendues cette année. Qu'il s'agisse de maquillage, de lotions pour le corps ou d'après-shampoings: des centaines de nouveaux produits de beauté et de soins sont mis sur le marché chaque année. Ceux-ci parviennent souvent aux stations d'épuration via le réseau d'égouts. Les substances qui ne peuvent pas y être décomposées finissent par entrer dans le cycle naturel de l'eau. Ainsi, moins il y a de produits chimiques dans les eaux usées, plus le risque qu'ils se retrouvent dans l'eau potable est faible. De nombreux produits disponibles dans le commerce sont également encore testés sur les animaux. Dans l'UE, les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques finis sont interdits et depuis 2013 aucun produit cosmétique testé sur les animaux ne peut être vendu. En Suisse, il n’y a pas d’interdiction explicite. Une grande partie des ingrédients des produits de beauté sont des produits chimiques ou pharmaceutiques, et comme ils ne sont pas soumis à la réglementation sur les cosmétiques, de nombreuses substances sont testées pour leur compatibilité et leurs effets dans le cadre d'expérimentations animales.