Suisse: Des produits de boulangerie Migros contaminés

Lors de la production de certains produits de boulangerie dans les locaux de la société Migros FFB-Group (anciennement Jowa), une erreur a permis à de l’eau contaminée d’entrer en contact avec divers pains et croissants. Une dizaine d’articles ont été impactés. Ils étaient disponibles dans tous les supermarchés Migros de Suisse ainsi que sur le site de vente en ligne. Ils ont, depuis, été retirés des rayons.

Migros prie instamment ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au magasin, qui procédera au remboursement. Pour savoir si on est en possession d’un produit faisant l’objet de ce rappel massif, il faut se référer aux dates de péremption sachant que, pour certains, deux séries sont concernées. Les personnes qui en ont acheté par le biais de Migros Online seront contactées directement par le service clientèle. Et l’Infoline de Migros (0800 84 08 48) est à disposition des consommateurs pour tout complément d’information.