Canton de Vaud : Des produits menstruels gratuits distribués dans les lieux de formation

Le Gymnase de Renens et l’Ecole professionnelle de Montreux font partie des sept établissements du canton à bénéficier de protections hygiéniques gratuites, dans le cadre d’un projet pilote.

Pour lutter contre la précarité menstruelle, le Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) lance mercredi un projet pilote pour garantir et faciliter l’accès à des protections périodiques dans les lieux de formation de la scolarité obligatoire et postobligatoire, annonce-t-il dans un communiqué. Le Grand Conseil vaudois avait accepté un postulat en mars dernier demandant l’installation de distributeurs de protections menstruelles dans les écoles et les bâtiments de l’État. Sept établissements scolaires et de formation vaudois, dont le Gymnase de Renens et l’Ecole professionnelle de Montreux, en bénéficient désormais, tout comme les EPS de Blonay-Saint-Légier, Corsier, Lutry, Orbe, et Préverenges.