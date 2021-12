Triage des patients – Des professionnels de la santé veulent privilégier les personnes vaccinées

Le triage, c’est quoi?

Selon Sibylle Ackermann de l’ASSM, les hôpitaux doivent procéder à des triages lorsque les personnes nécessitant un traitement médical sont plus nombreuses que les ressources à disposition. «Dans ce cas, on soigne les patients qui, à court terme, ont les meilleures chances de survivre.» Elle note que les personnes n’obtenant pas de lit aux soins intensifs sont néanmoins prises en charge: «Or le but thérapeutique change dans ces cas là: il ne s’agit alors plus en première ligne de les soigner, mais de soulager leurs peines.»