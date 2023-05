Genève: Des professions de soins n’ont plus besoin d’autorisation

Changement d’exigences pour exercer certaines professions dans le domaine de la santé. Dès samedi, les démarches administratives vont être allégées. Le Grand Conseil avait adopté une modification légale en ce sens le 2 mars. L’objectif est de simplifier l’engagement, rendre plus efficientes les tâches de l’Etat et rapprocher les pratiques genevoises de celles des autres cantons, relate vendredi un communiqué du Département de la sécurité, de la population et de la santé.

Quinze métiers



Ainsi, il ne sera plus nécessaire de demander une autorisation à la direction générale de la santé pour six professions: ambulancier, assistant dentaire, assistant en podologie, psychologue spécialisé en psychologie clinique, technicien ambulancier et technicien en radiologie médicale. Neuf autres métiers ne requièrent plus de feu vert étatique, sauf dans des cas particuliers, notamment lorsqu’il s’agit de pratique indépendante: diététicien, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmier, logopédiste, ostéopathe, physiothérapeute, podologue ou sage-femme.