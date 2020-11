Genève : Des profs davantage en classe: l’idée ne fait pas recette

Un élu désire que les enseignants du Cycle d’orientation donnent des cours durant 28 périodes par semaine. La majorité des députés est réticente.

Le député PLR Cyril Aellen souhaite augmenter le nombre d’heures passées en classe par les enseignants du Cycle d’orientation (CO). Pour ce faire, il a déposé un projet de loi stipulant que leur temps d’enseignement passe de 22 à 28 périodes d’enseignement de 45 minutes par semaine. L’élu imagine qu’en contrepartie, ils soient déchargés de «tâches administratives inutiles» et de «séances improductives», relate «Le Courrier». La commission de l’enseignement du Grand Conseil n’a pas réservé un bon accueil à cette idée. La gauche et le MCG ont refusé d’entrer en matière. Si ces positions perdurent en séance plénière, le projet de loi sera abandonné.