VauD

Des profs gagnent une hausse de salaire de 7500 fr. par an

Une partie des maîtres d’enseignement professionnel sont promus d’une classe salariale. Le Canton reconnaît qu’une différence de traitement par rapport à certains collègues était injustifiée.

Les syndicat des enseignants en avaient fait un combat au début de l’année, et ils auront eu gain de cause. Mercredi, le Conseil d'Etat vaudois a décidé de revaloriser les salaires de quelque 400 maîtres d'enseignement professionnel du canton. Ils toucheront une augmentation de salaire annuelle d'environ 7500 francs, soit au total plus de trois millions de francs à charge du Département de la formation.