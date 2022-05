Enquête : Des progrès à faire pour faciliter la vie des piétons en ville

Une étude dans les villes moyennes le démontre: elles doivent s’améliorer en termes de convivialité pour les piétons. Notamment face aux vélos et aux transports publics.

Dans quelle mesure les agglomérations et les petites villes sont-elles favorables à la marche? C’est le but de l’étude «Marchabilité et santé», menée en trois temps par une équipe constituée d’actif-trafiC, de Mobilité piétonne et de la Haute École de technique de Rapperswil (OST). Objectif: accorder une plus grande priorité au trafic pédestre en Suisse et rendre les communes plus conviviales pour les piétons. Dans sa phase 2, elle a passé au crible la convivialité envers les piétons de quinze communes, dont Meyrin, Nyon, Renens et Sion en Suisse romande. Trois critères ont été analysés: la mobilité des piétons sur le terrain, le degré de satisfaction de la population et la promotion des déplacements à pied. Verdict: il y a un gros potentiel d’amélioration, fait-elle savoir mardi dans ses conclusions.