Coronavirus : Des progrès et des espoirs pour les cas les plus graves

La prise en charge des malades du Covid-19 s’est largement améliorée depuis le début de la pandémie, selon plusieurs experts médicaux.

Corticoïdes, solutions pour éviter l’intubation, on sait mieux soigner aujourd’hui qu’au début de la pandémie les malades du Covid-19 les plus graves. Cela peut sauver des vies, selon des spécialistes interrogés par l’AFP en France et aux Etats-Unis.

Autre changement: «On donne des anticoagulants beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus agressive», explique le Pr Marc Leone, de la SFAR (Société française d’anesthésie et de réanimation). Le but est d’éviter la formation de caillots de sang, l’une des complications graves du Covid-19.