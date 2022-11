Paris/Londres : «Des progrès» vers un accord sur la restriction des flux migratoires

Les gouvernements français et anglais ont annoncé avancer sur ce dossier commun. Londres est prêt à sortir un chèque d’un montant important.

Le Premier ministre anglais Rishi Sunak avait annoncé fin octobre la volonté de se rapprocher de Paris sur le dossier migratoire. Le but: limiter au maximum l’immigration illégale par le biais de la manche. Ce vendredi, les deux pays ont annoncé dans un communiqué commun avoir fait «des progrès» pour trouver un nouvel accord.

Les ministres des Affaires étrangères, Catherine Colonna et James Cleverly, qui se sont entretenus à Paris à l’occasion des commémorations de l’Armistice, ont indiqué qu’il était «urgent de s’attaquer à toutes les formes d’immigration clandestine y compris les traversées d’embarcations de fortune et de s’attaquer à leurs causes profondes».