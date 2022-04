Suisse : Des projets d’aménagement du rail ont pris du retard

L’OFT a publié ce vendredi, son rapport annuel sur l’état d’avancement des grands projets ferroviaires. La mise en œuvre progresse bien mais des retards se profilent.

Ces dernières années, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de nouveaux programmes d’aménagement du réseau ferroviaire avec des étapes en 2025 et 2035. L’objectif étant de désengorger les infrastructures. Conséquence: le réseau ferré suisse est actuellement modernisé et développé à plusieurs centaines d’endroits.