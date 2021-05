Genève - Des projets de microforêts en pleine ville

Des lieux sont en train d’être identifiés pour d’autres microforêts (image prétexte). 20min

Deux microforêts vont être plantées en Ville de Genève. Deux espaces ont été définis pour accueillir ce projet pilote, indiquent ce mardi les autorités. Il s’agit de la butte Ferdinand-Hodler, près du Pavillon de la Danse et de l’Eglise russe, et de la zone industrielle des Charmilles. Ces sites offrent des espaces potentiels d’un minimum de 400 m2 au total, sur lesquels pourront pousser 1200 plants d’arbres et arbustes. Ceux-ci seront plantés selon la méthode Miyawaki, du nom d’un botaniste japonais, qui a été adoptée par plusieurs villes en Europe et dans le monde. Celle-ci préconise la plantation d’une large palette d’essences indigènes de manière dense, soit trois arbres au m2, « pour stimuler leur concurrence et leur symbiose » . En Suisse, il s’agirait d’une première, selon la Ville de Genève.

Croissance rapide

Ces microforêts se caractérisent par une croissance rapide, à raison d’1 mètre par an, grâce à leur forte densité et un entretien limité aux trois premières années de vie. Elles sont par ailleurs réalisables sur des parcelles d’un minimum de 100 m2, soit la surface de dix places de parking, et sur n’importe quel type de sol (friches industrielles, sols dégoudronnés, espaces verts, etc.). En outre, ces espaces abritent vingt fois plus de biodiversité.

Les habitants sont aussi invités à participer. Des communautés de bénévoles seront créées, sous la houlette de l’entreprise Forêt B, qui mène le projet avec le Service des espaces verts. Ces personnes seront invitées à s‘impliquer dans la plantation et l’entretien de leur forêt. Si l’essai s’avère concluant, la Ville prévoit de convertir des parcelles goudronnées, notamment des places de parcage, en microforêts. Des lieux potentiels sont en train d’être identifiés.

Lutte contre la chaleur