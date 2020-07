colonies israéliennes

Des promoteurs misent sur un boom immobilier «postannexion»

Les projets d’annexions de la Cisjordanie occupée par l’Etat hébreux pourraient profiter à nombre d’agences immobilières.

Ariel, ses 20’500 habitants, son université et ses centres commerciaux ont été mentionnés ces dernières semaines comme pouvant faire partie d’un premier round d’annexion de l’ensemble des colonies israéliennes et de pans de la Cisjordanie par l’Etat hébreu dans le cadre d’un plan proposé par l’administration américaine.

Dans son agence immobilière, Perri Ben Senior espère que le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, ira de l’avant avec le plan américain. «Cela fera grimper le prix des appartements et des terrains, car il y aura plus de demandes», prédit-elle.

«Un endroit normal»

Si Israël annexe des parties de la Cisjordanie - territoire palestinien qu’il occupe depuis 1967 -, les colons seront considérés par l’Etat hébreu comme des Israéliens à part entière et seront soumis à la loi civile israélienne et non plus militaire comme c’est le cas actuellement.