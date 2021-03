Dans une vidéo enregistrée lors d’un cours en ligne au sein de l’École hôtelière de Lausanne (EHL), un étudiant a lâché un commentaire, en anglais, sur l’accent de sa professeure, sans se rendre compte que son micro était encore ouvert: «It’s always this Asian chick, she’s so Asian! I can’t understand a word she’s saying» («C’est toujours cette nana asiatique, elle est tellement asiatique! Je ne comprends pas un mot de ce qu’elle dit»).