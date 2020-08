Tribunal fédéral

Des propriétaires perdent tout droit de construire

Des propriétaires d’un petit chalet à Blonay (VD) se voient définitivement refuser le droit de reconstruire une plus grande habitation sur leur terrain.

Les propriétaires d’une parcelle exiguë ont perdu tout droit de construire. Ils avaient obtenu un permis d’agrandissement pour leur petit chalet mais l’ont démoli afin de construire plus grand. La commune a fait bloquer les travaux et le Tribunal fédéral rejette leur recours.

Située à Blonay (VD) en zone périphérique, la parcelle de 747 m2 était occupée par le chalet et un garage. Le bâtiment était antérieur au règlement de 1990 rendant inconstructibles les surfaces de moins de 1000 m2. En 2012, le couple de propriétaires a obtenu un permis pour l’agrandissement du chalet.

En 2013, la Municipalité a ordonné l’arrêt immédiat du chantier après avoir constaté que le chalet avait été démoli à l’exception d’une façade. Un an plus tard, les propriétaires ont présenté un nouveau projet: par rapport au premier, la surface brute de plancher passait de 355 m2 à 456 m2 et deux logements devaient être aménagés.