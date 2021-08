Genève - Des protections hygiéniques gratis pour les plus précarisées

Dans des bibliothèques, au centre sportif de la Queue-d’Arve ou encore dans plusieurs maisons de quartier et musées de la Ville, les autorités ont commencé à installer mardi 53 distributeurs de serviettes hygiéniques en coton bio. Particularité: celles-ci seront gratuites. La Municipalité lance un projet pilote pour lutter contre la précarité menstruelle. Il fera l’objet d’une évaluation dans un an.

Egalité et santé publique en jeu

De son côté, l’Université de Genève (UNIGE) lance elle aussi un projet du même type (ndlr: les deux actions ne sont pas liées), pour répondre notamment aux demandes d’associations d’étudiants. Dès mercredi, 16 distributeurs prendront place sur les principaux sites de l’alma mater, à Mail, Dufour, Bastions, Sciences I et II, ainsi qu'au Centre médical universitaire. En plus de serviettes hygiéniques, des tampons seront également disponibles gratuitement. Le tout certifié en coton bio. «Il s’agit d’un enjeu d’égalité et de santé publique», a souligné Juliette Labarthe, directrice du Service ad hoc de l’UNIGE. La pandémie a en effet mis en lumière la précarité de certaines femmes et du monde estudiantin.