Lutry (VD): Des protections hygiéniques lavables pour garder les Tchadiennes à l’école

Les locaux de l’ONG Ensemble Sawa à N’Djamena n’attendent plus que les couturières et la formatrice.

«Il est inadmissible que des filles soient déscolarisées durant leurs périodes menstruelles. Notre but est de distribuer 2000 serviettes réutilisables aux étudiantes de N’Djamena à la rentrée scolaire. Les institutions privées reprennent en septembre, les écoles publiques en octobre», explique Hadjenana Mahamat, directrice et fondatrice de l’association. Pour ce faire, cette mère de quatre enfants n’a pas lésiné sur les efforts, organisant ici et là ventes au marché et repas de soutien depuis janvier 2021. Elle a récolté 6000 francs, une somme qui lui a permis de louer un local au Tchad et d’acquérir le matériel nécessaire à la confection des serviettes en tissu, lesquelles seront fabriquées par deux couturières et une formatrice engagées par l’ONG.