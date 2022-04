Procès du 13-Novembre : Des psychiatres soulignent «la banalité» de Salah Abdeslam

Pour que le seul membre encore en vie des commandos des attentats de Paris prenne «conscience de ses actions», il faudra «un long cheminement», estiment les médecins.

«Le mal est souvent banal»

«Nous avons été d’emblée confronté à la banalité du mal, c’est-à-dire au fossé immense entre l’énormité des crimes commis et la banalité de Salah Abdeslam», a affirmé le psychiatre Daniel Zagury qui, avec son collègue Bernard Ballivet, a rencontré l’accusé en prison en novembre 2021.

«Le mal ne se commet pratiquement jamais au nom du mal. Le mal se commet toujours au nom du bien, du vrai, du pur, du juste (...) Cet arsenal totalitaire le protège de l’humain qu’il était auparavant et qu’il redeviendra peut-être ultérieurement», explique-t-il encore. « Salah Abdeslam est évidemment humain mais il a fait le choix de la déshumanisation totalitaire».

Dans un rapport écrit, les experts psychiatres ont précisé que «la souffrance des parties civiles n’est que l’effet collatéral, certes regrettable à ses yeux, mais inévitable, de l’engagement guerrier contre la France» de l’accusé. «Les personnes qui buvaient à la terrasse d’un café ou celles qui participaient à un concert n’étaient que les représentants chosifiés d’un pays à combattre et d’une population à terroriser», ont-ils également estimé.

«Autrement dit, Salah Abdeslam ne pourra authentiquement éprouver des sentiments à leur égard que lorsqu’il sera sorti, s’il en sort, de cet arsenal déshumanisant qui pense pour lui, qui a réponse à tout et qui lui interdit d’éprouver», ont-ils ajouté. «En attendant, les victimes sont pour lui les cibles d’une guerre dont il a été le soldat », ont estimé les experts.

«Dans un système totalitaire»

Après plusieurs refus, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015 a accepté d’être examiné par deux experts psychiatres dans sa cellule de Fleury-Mérogis en novembre 2021, deux mois après l’ouverture du procès. «Il a accepté l’entretien mais a fixé ses limites et a expliqué qu’il ne donnera pas de détails, ne voudra pas s’exprimer sur les faits et ses motivations. L’entretien a duré deux heures trente. Il s’est montré très contrôlé, exprimant très peu d’émotion», indique à la barre le Dr Bernard Ballivet.