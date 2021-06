Facebook : Des pubs s’invitent dans les casques VR d’Oculus

Pour rendre sa plateforme de réalité virtuelle autonome, Facebook va tester des pubs dans des applications et des jeux.

«Une fois que nous aurons vu comment se déroule ce test et que nous aurons intégré les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités seront plus largement disponibles sur la plateforme Oculus et dans l’application mobile Oculus», a ajouté le réseau social.