Covid-19 : Des purificateurs d’air demandés dans les classes

Des enseignants veulent des purificateurs d’air dans les classes afin d’affronter l’hiver avec ce Covid.

Une large et régulière aération des espaces intérieurs peut minimiser la transmission du coronavirus, selon la Task Force scientifique de la Confédération. Cela peut poser problème aux écoles en hiver, soit à cause du froid, soit à cause de fenêtres ne pouvant pas être ouvertes.