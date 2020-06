Winterthour (ZH)

Des pyromanes mettent le feu à plusieurs véhicules de la Poste

Selon la police, le sinistre survenu à Winterthour (ZH) dans la nuit de vendredi est d'origine criminelle. Une enquête a été ouverte.

Des inconnus ont mis le feu à une camionnette de livraison et à plusieurs voitures de la Poste dans la nuit de jeudi à vendredi à Winterthour. Selon la police cantonale zurichoise, les dommages matériels s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs.

Un passant a remarqué les véhicules en feu devant un centre de distribution à Winterthour vers 00h30 et a immédiatement déclenché l'alarme. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, plusieurs voitures et la camionnette de livraison avaient entièrement pris feu.