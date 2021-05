Pandémie : Des QAnon aux anti-vaccins, la constellation complotiste en Europe

Les théories complotistes foisonnent autour du coronavirus et de sa gravité. Ces opinions marginalisées pourraient profiter à certains politiques.

On y trouve des QAnon, des ultra-protestants, des anti-vaccins, des populistes de droite, des écologistes adeptes des thérapies douces, des chefs d’entreprise, des chômeurs et même des médecins... Un attelage hétéroclite dont la montée en puissance inquiète les services de renseignement, qui craignent une déstabilisation des démocraties européennes.

QAnon arrive en France

Sur les réseaux, les groupes européens QAnon ou apparentés pullulent et rassemblent: 30.000 abonnés Telegram pour les DéQodeurs en France, plus de 100.000 pour les figures complotistes allemandes Attila Hildmann et Xavier Naidoo, presque 150.000 pour le Britannique Charlie Ward qui abreuve ses abonnés de montages pro-Trump.

L’obsession Bill Gates

Scepticisme

Le pays a été secoué quelques semaines plus tôt par plusieurs nuits d’émeutes inhabituelles lorsqu’un couvre-feu a été imposé. Dans la manifestation, on retrouve bras dessus bras dessous militants populistes, dénonciateurs d’un gouvernement mondial, défenseurs des médecines naturelles...

«Etat profond»

Exportation étasunienne

Repli sur Telegram

Les QAnon purs et durs sont relativement discrets et rares en Europe, l’ADN du mouvement restant profondément américain. Mais leur socle idéologique se retrouve un peu partout.

L’aubaine des populistes

«Les gens d’ici ont des doutes sur le vaccin pour des raisons médicales – on ne connaît pas les effets – mais aussi religieuses (...) Dieu nous donne la santé et la maladie. Peut-on interférer dans ses plans?", s’interroge le révérend Alwin Uitslag, qui reçoit l’AFP dans sa maison attenante à l’une des multiples églises du bourg.

Echéances électorales

«On est inquiet du passage à l’acte violent de ces individus», reconnaît le haut responsable du renseignement français qui souligne «l’ingérence informationnelle étatique russe» via ses «chaînes RT et Sputnik».

«Ce qui est plus dangereux ce ne sont pas les quelques radicaux, c’est l’espèce de lame de fond qui entraîne une méfiance et une défiance de plus en plus forte vis-à-vis des institutions», dit le chercheur français Sylvain Delouvée.